В понедельник возобновился процесс над нападающим "Зенита" Александром Кокориным, его братом Кириллом, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и детским тренером Александром Протасовицким.

Подсудимые обвиняются в участии в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

В суде начались прения: прокурор Светлана Тарасова заявила, что ее поразило видео из кафе.

– Картина на видео меня просто поразила, – сказала прокурор. – Если бы я не посмотрела видео, никогда не поверила бы, что люди могут себя вести подобным образом в общественном месте. Это не подается никакой критике. Они демонстрировали сцены интимного характера, веселились. Хотя только что они избили человека! (Александр Рогулев)​

Суд Кокорина и Мамаева: прокурор идет в атаку. Live!