Эмилиано Ригони: "Пас Жиркова был идеальным – мне не хватило удачи, чтобы забить"

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони подвел итоги матча 20-го тура чемпионата России против "Спартака". Напомним, что петербургский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ.

– Это класико, мы знали, что будет тяжело, – признался Ригони. – Как минимум, мы увозим домой ничью, и этот балл очень важен для нас. Матч вышел приемлемым, проигрывать было нельзя. Теперь нужно продолжить набирать очки и идти к нашей цели – чемпионству.

Мне немного не хватило удачи, чтобы забить – пас от Жиркова был идеальным, оставалось только подставить ногу. К сожалению, мяч не зашел в ворота и не удалось увезти победу, за которой мы приехали, но ценность этой ничьи велика. Да, команда немного устала после долгого путешествия из Испании, но мы всегда готовы сражаться до конца, чтобы сохранить наше преимущество. (Егор Бычков)