Эмилиано Ригони: "Не помню, целовал меня кто-то или нет. Главное – мяч оказался в сетке!"

Аргентинский форвард "Зенита" Эмилиано Ригони после разгрома "Анжи" (5:0) отметил, что не обратил внимания на традицию поцелуев от Магомеда Оздоева.

– В двух последних матчах Ракицкий забивал со штрафных после поцелуя от Оздоева. Не было обидно, что Оздоев вас не поцеловал сегодня перед ударом?

– В тот момент я не обратил на это внимания! Устанавливал мяч, думал, как лучше разыграть штрафной – собирался отдавать передачу, но мне сказали бить по воротам. Так что уже и не помню, целовал меня кто-то или нет. Главное – мяч оказался в сетке! (Егор Бычков)