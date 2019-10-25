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Элвер Рахимич: «Динамо» — это всегда очень тяжелый соперник для ЦСКА"

25 октября 2019, 05:16
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Экс-полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич ждет тяжелого матча против «Динамо» в 14-м туре чемпионата России. По его мнению, предстоящая игра будет непредсказуемой.

— «Динамо» — это всегда очень тяжелый соперник для ЦСКА, в каком бы состоянии команда ни находилась, — цитируют «Известия» Рахимича. — Красно-синим в последнее время весьма тяжело даются матчи в РПЛ. У «Динамо» же сменился тренер, и это дает определенный всплеск. Так что предстоящий матч вообще непредсказуем. Именно этим он очень интересен.

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https://iz.ru/935768/sevastian-terletckii/derbnoe-voskresene-chetyre-stolichnye-komandy-provedut-ochnye-vstrechi

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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