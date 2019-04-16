Электрик кафе рассказал о сломанном стуле, которым Кокорин ударил Пака

В здании Пресненского суда в Москве допрашивается свидетель Александр, который является сотрудником "Кофемании".

Сегодня проходит заседание по делу с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева​ и футбольного тренера Александра Протасовицкого.

– Мне дала девушка-менеджер отремонтировать стул. Это был участник конфликта.

– Какие повреждения были у стула?

– Вырвана спинка. Держалась на одном саморезе из четырех.

– Как именно вы ремонтировали стул?

– Принес в мастерскую, закрутил саморезы и отдал. (Дмитрий Зеленов)

Суд Кокорина и Мамаева. Новый день. Live!