Электрик кафе: "После конфликта я вывел компанию Кокорина и Мамаева через заднюю дверь. Агрессии в мою сторону не было"

В здании Пресненского суда в Москве допрашивается свидетель Александр, который является сотрудником "Кофемании". Вопросы ему задал Адвокат подсудимых Андрей Ромашов.

Сегодня проходит заседание по делу с участием нападающего "Зенита"Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара"Павла Мамаева​ и футбольного тренера Александра Протасовицкого.

- Вы сообщили, что слышали нецензурную брань только от ребят. Это правильно?

- Возможно, еще слышал от персонала. Не говорил, что только от ребят. Из этой кучи слышал брань.

- Удар стулом наблюдали?

- Нет.

- А что происходило, когда вы подошли к месту конфликта?

- Персонал пытался оттеснить ребят от двух человек, которые стояли в углу.

- Момент драки не видели?

- Нет, не видел. О драке только со слов знаю.

- Вы наблюдали за происходящим до вывода ребят из ресторана?

- Да, минут через 20-30 я выпроводил ребят на улицу. С их стороны ко мне не было агрессии.

- А в отношении сотрудников и других посетителей?

- Не обращал внимания.

- То есть признаков агрессии не наблюдали?

- Никаких признаков агрессии там не было.

- То есть, просто переругивались?

- Это мягко сказано.

- Скажите пожестче.

- Ругались.

- Сколько стулья в вашем кафе могут прослужить?

- Могут и десять, а могут и год, если так варварски относиться. Я работаю 4 года.

- Был ремонт других стульев за то время, пока работаете?

- Да, укреплял спинки, сиденья. Подтягиваю болты, саморезы.

- Акты составляете по поводу ремонта?

- Если говорит управляющий, то да. Если надо списать что-то.

- Стул вам тот самый кто передал на ремонт?

- Менеджер.

- А как ее зовут?

- Лия Шувалова. Вроде бы.

- В какой день она вам передала стул?

- Или в этот же день после обеда, или на следующий день утром.

- Где передача состоялась?

- Стул стоял отдельно, в проходе.

- В этот день, или на следующий?

- Я не помню. Или в этот день, или на следующий.

- А что вам сказала менеджер?

- Возможно, этот стул принял участие в конфликте.

- Возможно?

- Да.

- Зачем она вам сказала это?

- Не знаю.

- Стул был не пригоден?

- Нет, на нем сидеть нельзя было. Там вырвано было три самореза.

- А саморезы сохранились старые?

- Нет. Там были же отверстия и я вкрутил более широкие саморезы. Минут 40-час у меня ремонт занял. Вернул стул, отдал в зал кому-то из официантов.

- А почему не Лии?

- А это не обязательно было.

- Что потом было?

- Стул изъяли сотрудники полиции. У меня спросили - этот стул или нет? Я сказал: возможно, этот.

- Стул продолжал шататься?

- Он устойчив был.

- Когда изымали стул и составляли протокол, вы видели, чтобы индивидуальные признаки стула были занесены в протокол?

- Не видел протокол. (Дмитрий Зеленов)

Суд Кокорина и Мамаева. Новый день. Live!