Электрик кафе: "Девушка из компании Кокорина и Мамаева смахнула со стола две тарелки. Просто так, потому что захотела"

Электрик "Кофемании" Александр Викторович на очередном заседании по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, полузащитника Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого в Пресненском районном суде рассказал, как проходил конфликт в заведении.

По его словам, компания вела себя шумно, а выяснение отношений с другими людьми проходило с криками и руганью.

– Прихожу на работу к 8 утра. 8 октября тоже пришел на работу к 8 утра. Увидел компанию молодых людей, вели себя довольно шумно. Не зацикливался на их поведении. Ваша честь, а можно зачитать мои показания с предварительного следствия? А то я многое забыл.

– Расскажите, что помните, а потом решим вопрос, – говорит обвинитель.

– Пошел менять сгоревшие лампочки на веранде. Увидел шумную компанию. Вели себя шумно. Отдыхали.

– Помните, где они сидели?

– Помню. Сидели напротив барной стойки чуть правее.

– Сколько примерно было людей?

– Около десяти человек. Девушки, ребята. Где-то так. Я сделал свое дело и ушел в подсобное подвальное помещение. Там же пост охраны. Охранник пошел наверх. Я ему: что случилось? Он говорит: конфликт, поднимись тоже. Драки уже не видел, видел шумный разбор. Крики, ругань. Никого не разнимал, а следил за тем, чтобы не портили имущество. Все же я за него отвечаю.

– Нецензурная брань была?

– Была.

– А конфликт с кем был?

– В углу были два посетителя. Вот с ним выясняли отношения. Потом происходило выяснение отношений с другими людьми. При мне девушка смахнула со стола две тарелки. В красной кофточке была она.

– Почему смахнула?

– Не знаю. Захотелось ей. Я сделал замечание, она грубо ответила. Я не стал дальше разбираться. Потом я начал потихоньку выводить ребят через запасной выход. Сказал им: давайте, выходите.

– Почему через запасной?

– Да уже людей много было в кафе. Решили поскорее выпроводить ребят.

– Компания была в состоянии алкогольного опьянения?

– Я не могу делать экспертного заключения, но по моему мнению – да.

– Часто у вас в кафе бывают такие компании?

– Долго работаю, но нет. Не припомню подобного.

– Между кем и кем был конфликт?

– Между ребятами и людьми, которые были одеты в солидную одежду.

– Кто-то из посетителей просил вызвать полицию?

– Кто-то из персонала вызывал полицию. По-моему менеджер.

– А посетители?

– Не припомню.

– Кто-то из указанной компании вел себя агрессивно по отношению к посетителям?

– Девушка в красной кофточке выплеснула на кого-то что-то из чашки. Не понимаю, зачем.

– Какая была реакция у этого человека?

– "Ты что, вообще не понимаешь? Я просто сижу кушаю". Наверное, спутала его с кем-то.

– Люди в костюмах вели себя агрессивно?

– Не видел. Они в основном молчали. (Дмитрий Зеленов)

Суд Кокорина и Мамаева. Новый день. Live!