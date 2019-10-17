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Элдор Шомуродов: «Карпин всегда знает, что нужно сказать игрокам»

17 октября 2019, 02:34
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Нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов в интервью «Известиям» отметил, что главный тренер Валерий Карпин много разговаривает с игроками.

— У вас лучший показатель забитых мячей в РПЛ. Следите за гонкой бомбардиров и кого считаете главным конкурентом?

— Конечно, слежу. А кто является главным конкурентом, думаю, все и так понимают — Соболев.

— Чувствуете, что становитесь настоящей звездой РПЛ?

— Нет, я так совершено не считаю.

— Что делает Валерий Карпин, чтобы у игроков не появилась звездная болезнь?

— Он часто в шутку может назвать тебя звездой. А вообще наш главный тренер много разговаривает с нами. Карпин всегда знает, что нужно сказать игрокам. При этом никогда не давит на футболистов, и это позволяет чувствовать себя уверенно.

— Карпин летом сказал, что отпустит из «Ростова» любого футболиста, если за него предложат 50 миллионов евро. А в какую цену вы бы оценили самого себя на данный момент?

— Мне бы не хотелось давать оценок, тем более самому себе. Есть специальные люди, эксперты, которые этим занимаются, пусть они и дают оценки.

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https://iz.ru/932919/dilshod-ruzmetov-sevastian-terletckii/ne-poedu-v-kitai-ranshe-30-let?utm_referrer=&fa821dba_ipp_key=v1571262390340%2Fv3394bd6affd4485fec9704163aeca6afa04ab3%2F0b%2bdGXt25oGfALRHR%2bxl9g%3d%3d&fa821dba_ipp_uid=1571262390339%2fbpnA39BnC

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