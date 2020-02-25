РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Эль-Кабир приступил к тренировкам в общей группе

25 февраля 2020, 20:36
Теги:

«Урал» продолжает подготовку ко второй части чемпионата России. Полузащитник команды из Екатринбурга Отман Эль-Кабир вернулся в общую группу и провел тренировку с основным составом, сообщает Twitter клуба.

В нынешнем сезоне Эль-Кабир сыграл в 15 матчах чемпионата России, в которых отметился 4 голами и 2 голевыми передачами.

29 февраля «Урал» проведет свой первый официальный матч в нынешнем году. В 20-м туре РПЛ он встретится в Москве с ЦСКА.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир