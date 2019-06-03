Эль-Кабир – лучший игрок "Урала" сезона-2018/19 по версии болельщиков

Полузащитник "Урала" Отман Эль-Кабир признан лучшим игроком команды по итогам прошедшего сезона по версии болельщиков, информирует официальный сайт екатеринбуржцев.

Среди претендентов были шесть футболистов: Эль-Кабир, Эрик Бикфалви, Михаил Меркулов, Ярослав Годзюр, Николай Димитров и Денис Кулаков. Вторым стал Бикфалви, а третье место занял Меркулов.

Ранее 27-летний хавбек стал игроком мая в "Урале".

В прошедшем сезоне Эль-Кабир провел 35 матчей за "Урал", забил 5 голов и отдал 8 голевых передач.

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