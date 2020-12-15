Состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на котором были изучены спорные моменты матча 18-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Урал» (2:2).

ЦСКА обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Алексея Сухого в эпизодах с невынесением второго предупреждения в матче игроку «Урала» Андрею Егорычеву на 27-й минуте и неназначением 11-метрового удара в ворота «Урала» на 28-й минуте.

Решения комиссии:

1. Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче игроку «Урала» Андрею Егорычеву на 27-й минуте.

Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Урала» сорвал перспективную атаку соперника.

2. Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Урала» на 28-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что нападающий «Урала» Павел Погребняк совершает очевидную задержку соперника в момент, когда мяч находится в игре. Данное действие направлено на остановку продвижения соперника в перспективную позицию и должно быть наказано 11-метровым ударом.

В свою очередь, «Урал» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра в эпизодах с вынесением второго предупреждения в Павлу Погребняку на 47-й минуте матча.

Решения комиссии:

1. Судья правильно вынес второе предупреждение в матче футболисту «Урала» Павлу Погребняку на 47-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что игрок «Урала» очевидным образом демонстрирует несогласие с решением арбитра.

2. Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Урала» на 57-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что мяч направлен в находившуюся перед телом и близко к нему руку футболиста «Урала». Игрок не совершал движения рукой по направлению к мячу и не мог избежать данного контакта.