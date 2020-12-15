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Эксперты РФС признали правильными спорные решения судьи матча «Сочи» — «Спартак»

15 декабря 2020, 15:08
Игорь Панин. Фото РФС.
Игорь Панин. Фото РФС.
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Во вторник, 15 декабря, состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. На нем были рассмотрены спорные эпизоды матча 18-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» — «Спартак» (1:0), сообщает сайт РФС.

«Спартак» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Игоря Панина в эпизодах с неназначением 11-метровых ударов в ворота «Сочи» на 45-й и 54-й минутах матча и вынесением предупреждения (четвертое в сезоне) полузащитнику красно-белых Наилю Умярову на 81-й минуте.

Решения комиссии:

1. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Сочи» на 45-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что мяч попадает в тело футболиста «Сочи» Ибрагима Цаллагова, правая рука которого находится в естественном положении и не делает тело неестественно больше. Неакцентированный возможный контакт руки и мяча в продолжении эпизода не является основанием для назначения 11-метрового удара.

2. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Сочи» на 54-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Сочи» Ибрагим Цаллагов инициировал нормальный игровой контакт с футболистом «Спартака» Самюэлем Жиго. Игрок атакущей команды при этом совершил падение по собственной инициативе, когда, почувствовав сопротивление в верхней части туловища со стороны Цаллагова, он поджал ноги и прекратил бежать в направлении мяча.

3. Судья правильно вынес предупреждение (четвертое в сезоне) футболисту «Спартака» Наилю Умярову на 81-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что игрок «Спартака» использует направленную в область шеи и лица соперника руку для блокирования его дальнейшего продвижения.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/212891

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