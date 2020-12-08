Экспертно-судейская комиссия РФС признала ошибку арбитра на 1-й минуте матча «Урал» — «Сочи»
Состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на котором были рассмотрены обращение «Сочи» оценить работу арбитра Станислава Васильева в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Уралом» (0:1), информирует сайт РФС.
Комиссия постановила, что судья ошибочно не удалил защитника «Урала» Игоря Калинина на 1-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока несут риск нанесения серьезной травмы сопернику за счет применения шипов и чрезмерной силы значительно выше голеностопа.
Кроме того, по мнению комиссии, судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Урала» на 13-й минуте матча.
Как отмечается, имевший место контакт между защитником «Урала» Владимиром Рыковым и нападающим «Сочи» Михой Мевля незначителен и недостаточен для принятия решения о назначении 11-метрового удара.
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