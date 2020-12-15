РФС отменил желтую карточку Хаджикадуничу. Он сможет сыграть против ЦСКА

Состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на котором были рассмотрены обращение «Ростова» по матчу 18-го тура с «Ахматом» (1:0).

«Ростов» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Николая Волошина в эпизоде с вынесением предупреждения (четвертое в сезоне) Деннису Хаджикадуничу на 13-й минуте матча.

Комиссия решила, что судья ошибочно вынес предупреждение.

«Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что в действиях игрока «Ростова» отсутствовали признаки нарушения правил игры», — отмечается в сообщении на сайте РФС.

Таким образом, футболист может выйти на поле в игре 19-го тура «Ростов» — ЦСКА в этот четверг.