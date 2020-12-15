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РФС отменил желтую карточку Хаджикадуничу. Он сможет сыграть против ЦСКА

15 декабря 2020, 15:19
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Состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на котором были рассмотрены обращение «Ростова» по матчу 18-го тура с «Ахматом» (1:0).

«Ростов» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Николая Волошина в эпизоде с вынесением предупреждения (четвертое в сезоне) Деннису Хаджикадуничу на 13-й минуте матча.

Комиссия решила, что судья ошибочно вынес предупреждение.

«Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что в действиях игрока «Ростова» отсутствовали признаки нарушения правил игры», — отмечается в сообщении на сайте РФС.

Таким образом, футболист может выйти на поле в игре 19-го тура «Ростов» — ЦСКА в этот четверг.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/212891

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