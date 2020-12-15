РФС отменил желтую карточку Хаджикадуничу. Он сможет сыграть против ЦСКА
15 декабря 2020, 15:19
Состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на котором были рассмотрены обращение «Ростова» по матчу 18-го тура с «Ахматом» (1:0).
«Ростов» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Николая Волошина в эпизоде с вынесением предупреждения (четвертое в сезоне) Деннису Хаджикадуничу на 13-й минуте матча.
Комиссия решила, что судья ошибочно вынес предупреждение.
«Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что в действиях игрока «Ростова» отсутствовали признаки нарушения правил игры», — отмечается в сообщении на сайте РФС.
Таким образом, футболист может выйти на поле в игре 19-го тура «Ростов» — ЦСКА в этот четверг.
Дополнительная информация:
Результаты опроса
проголосовало: 5971Все опросы
Кто будет первым к зимней паузе в РПЛ?
Зенит
67.1%
Спартак
32.9%
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю