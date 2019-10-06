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Экс-вратарь «Спартака» Зуев трогательно поздравил маму с днем рождения

6 октября 2019, 15:56
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Экс-вратарь «Спартака» Алексей Зуев трогательно поздравил маму с днем рождения в соцсетях.

— Для меня тебя нет дороже. Ты меня родила когда-то. С днём рождения тебя, мамуля. Долгих лет, светлых дней из злата... — написал Зуев в своем Instagram.

Зуев выступал за «Спартак» с 2001 по 2007 годы. За это время он сыграл в 12 матчах в чемпионатах России, в которых пропустил 14 голов.

Публикация от Алексей Зуев (@azuev46)

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