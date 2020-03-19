Экс-тренер «Спартака» не верит, что чемпионат России возобновится 10 апреля

Один из помощников Массимо Карреры Джорджо д'Урбано, работавший с ним в «Спартаке» и помогающий сейчас в АЕК, считает, что 10 апреля РПЛ не удастся возобновить сезон, поскольку коронавирус в Россию пришел недавно.

— Чемпионат России приостановлен до 10 апреля. Можно ли, на ваш взгляд, считать эту дату реальной для возобновления сезона?

— Хотел бы в это верить, но у меня получается с трудом. Даже если предположить, что Россия хорошо подготовилась к борьбе с коронавирусом, надо понимать, что прогнозы на быструю победу над этой дрянью сегодня делать нельзя. Страна у вас слишком большая, а вирус пришел только недавно — с опозданием недели в три по сравнению с Италией.

Я не знаю ваших реальных цифр по заболеваемости и того, запретили ли вашим командам тренироваться на это время или нет. От последнего зависит очень многое. Когда ты так резко прерываешь тренировочный и игровой процесс, нужно потом определенное время, что привести себя заново в нужный тонус. В заранее запланированный перерыв (летняя и зимняя паузы) это может занять и полтора месяца.

Понятно, что сейчас ситуация слишком неординарная, так что времени будет гораздо меньше. Но все равно, по моим представлениям, надо иметь в данной ситуации не меньше двух с половиной-трех недель, чтобы не рисковать здоровьем игроков. И это еще в том случае, если команда вдруг не сядет на карантин, потому как футболисты подвержены удару коронавируса ничуть не меньше рядовых граждан. (Георгий Кудинов)

Решение о приостановке РПЛ до 10 апреля приняло бюро исполкома РФС в связи с пандемией коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 218 815 человек. Умерших — 8 810, выздоровевших — 84 114. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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