«Сбежал из Москвы и не платит алименты». Экс-солистка «Блестящих» обвинила бывшего мужа в предательстве

Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Дубовицкая в своем Facebook сообщила, что ее бывший муж Сергей Анохин уехал из Москвы на время пандемии коронавируса и не выплачивает алименты. У бывшей пары — восьмилетняя дочь.

«Знай героя в лицо» — написала Дубовская в посте Facebook с геометкой Российский футбольный союз. И разместила фото Анохина с текстом: «Анохин Сергей Вячеславович, в условиях пандемии сбежал из Москвы и перестал выплачивать алименты своему восьмилетнему ребенку, оставив его без средств к существованию».

Сергей Анохин — бизнесмен, член исполкома Российского футбольного союза (РФС), президент Московской федерации футбола. Чемпион России по пляжному футболу, мастер спорта России и автор книги «Самки».