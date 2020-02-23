Экс-президент «Локомотива»: «Попадание в тройку оставит Семина во главе команды»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов выразил мнение о том, почему клуб никого не приобрел этой зимой, и предположил, какое будущее ждет главного тренера команды Юрия Семина.

— И все-таки, какое итоговое место в РПЛ приведет к продлению контракта с Семиным?

— Попадание в тройку автоматически оставит его во главе команды. Здесь даже разговоров быть не может! Любая медаль — однозначно плюс для клуба. При этом мне верится, что «Локомотив» способен стать вторым. По большому счету, нельзя сказать, что конкуренты масштабно усилились. У «Краснодара» вообще огромные проблемы. К прежним бедам добавились еще и травмы центральных защитников.

— Зато, например, «Ростов» сохранил всех лидеров, да еще и Павел Мамаев добавился.

— Согласен. Но эта команда всегда склонна к каким-то перепадам, не стабильна. Так что у «Локо» большой шанс зацепиться за Лигу чемпионов. Предстоит интересная борьба. Вряд ли «Зенит» упустит первое место. А вот за вторую позицию развернется нешуточная битва. Семин — главный актив железнодорожников на заключительном этапе РПЛ. Он найдет варианты впереди, что-то придумает. Привлечет молодежь, может быть, выдвинет в атаку Алексея Миранчука. Посмотрим. (Виталий Айрапетов)

Семина подставили, или у «Локо» нет денег на покупки?