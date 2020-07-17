Экс-президент «Локомотива» Наумов считает, что клуб заслужил место в тройке

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что красно-зеленые победили ЦСКА в 29-м туре Тинькофф-чемпионата России благодаря характеру и удаче. Железнодорожники благодаря победе гарантировали себе место в тройке по итогам сезона.

— «Локомотив» заслужил место в тройке, если оценивать его игру по дистанции всего сезона, — цитируют «Известия» Наумова. — В прошедшем матче с ЦСКА команда выглядела не лучше соперника, но за счет характера и определенной доли везения добилась победы. Теперь нужно доводить дело до конца, занимать второе место и выходить в групповой этап Лиги чемпионов. А дальше готовиться к следующему сезону, который будет определяющим для нынешних руководителей и тренера.