Экс-капитан «Спартака» Глушаков и футболистка ЦСКА Коваленко на дерби. Очень нежный поцелуй
13 сентября 2020, 20:50
На матче 7-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» присутствуют экс-капитан красно-белых Денис Глушаков и футболистка армейцев Ксения Коваленко. 33-летний российский футболист тепло общался с девушкой и даже поцеловал ее.
13 сентября. Москва. ЦСКА — «Спартак». Денис Глушаков и Ксения Коваленко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
13 сентября. Москва. ЦСКА — «Спартак». Денис Глушаков и Ксения Коваленко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи