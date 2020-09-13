Экс-капитан «Спартака» Глушаков и футболистка ЦСКА Коваленко на дерби. Очень нежный поцелуй

На матче 7-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» присутствуют экс-капитан красно-белых Денис Глушаков и футболистка армейцев Ксения Коваленко. 33-летний российский футболист тепло общался с девушкой и даже поцеловал ее.

13 сентября. Москва. ЦСКА — «Спартак». Денис Глушаков и Ксения Коваленко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

13 сентября. Москва. ЦСКА — «Спартак». Денис Глушаков и Ксения Коваленко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Спартак»