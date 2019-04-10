15:12 10 апреля | Футбол — РПЛ

Экс-капитан "Рубина" Кузьмин вошел в тренерский штаб клуба

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Бывший капитан "Рубина" Олег Кузьмин вошел в тренерский штаб команды, информирует пресс-служба клуба. В среду, 10 апреля, он был представлен игрокам в новом статусе.

Кузьмин в мае 2018 года покинул "Рубин", за который выступал с 2010 года. Он долгое время был капитаном казанской команды, выиграл бронзовые медали чемпионата России (2010), становился обладателем Кубка и Суперкубка России (2012).

Все он провел 203 матча за казанский клуб, в которых забил 7 голов и сделал 19 голевых передач.

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