Экс-капитан «Краснодара» назвал трех самых сильных футболистов клуба

Бывший капитан «Краснодара» Андреас Гранквист, который вернулся в «Хельсингборг», вспомнил самых сильных футболистов, с которыми играл за российский клуб.

- Первым назову Перейру. Феноменальный игрок — как в атаке, так и в защите, — сказал Гранквист в интервью YouTube-каналу краснодарского клуба. — Он создал много голов для команды, отдал много результативных передач.

Федор Смолов. Мы отыграли вместе три года, и за это время он дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата. Федор многое сделал для команды, он очень одаренный футболист. Он был фантастичен для нас.

Еще необходимо отметить опорного полузащитника Шарля Каборе. Он всегда помогал нам, центральным защитникам. Прикрывал нас, играл с сердцем, выкладывался на все сто. Он был важен для клуба и для команды.