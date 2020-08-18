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«Екатеринбург, я скучал». Подберезкин рад вернуться в «Урал»

18 августа 2020, 17:02
Вячеслав Подберезкин (справа). Фото ФК «Урал».
Вячеслав Подберезкин (справа). Фото ФК «Урал».
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«Урал» заключил долгосрочный контракт с 28-летним российским полузащитником Вячеславом Подберезкиным. Футболист, который ранее уже выступал в составе команды, спустя четыре с половиной года возвращается в Екатеринбург, сообщает сайт клуба.

В «Урале» хавбек будет выступать под 21-м номером. Подберезкин уже присоединился к команде.

Дополнительная информация:

http://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/vyacheslav-podberyozkin-vozvrashhaetsya-v-ural21

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