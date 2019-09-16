РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Live
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Эх, Слай». Игбун заблокировал аккаунт «Уфы» в Instagram

16 сентября 2019, 17:19
Теги:

В матче 9-го тура чемпионата России «Динамо» сыграет с «Уфой». В составе московского клуба на поле может появиться бывший нападающий уфимского клуба Силвестр Игбун.

В Twitter «Уфы» появился комментарий по поводу футболиста.

— Мы так хотели отметить Слая в предыдущей сторис, но, к сожалению, он заблокировал аккаунт ФК «Уфа» в инстаграм. Зачем, Силвестр? — говорится в сообщении.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
9
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир