«Эх, Слай». Игбун заблокировал аккаунт «Уфы» в Instagram

В матче 9-го тура чемпионата России «Динамо» сыграет с «Уфой». В составе московского клуба на поле может появиться бывший нападающий уфимского клуба Силвестр Игбун.

В Twitter «Уфы» появился комментарий по поводу футболиста.

— Мы так хотели отметить Слая в предыдущей сторис, но, к сожалению, он заблокировал аккаунт ФК «Уфа» в инстаграм. Зачем, Силвестр? — говорится в сообщении.

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