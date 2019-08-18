Егоров поблагодарил Семака. Тренер «Зенита» извинился перед Матюниным

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров в программе «После футбола с Георгием Черданцевым» на телеканале «Матч ТВ» поблагодарил главного тренера «Зенита» Сергея Семака, который извинился за излишнюю эмоциональность в общении с арбитрами после матча 6-го тура чемпионата России против «Ахмата» (0:0).

Сразу после встречи футболисты петербургского клуба стали выражать недовольство главному судье Алексею Матюнину и его помощнику. К ним подошел тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра и показал игрокам, чтобы они ушли. При этом сам де Оливейра тоже начал общаться с рефери — судя по его жестам, чем-то возмущаясь. Позже в кадре появился Семак и, отстраняя бразильского специалиста от арбитров, произнес: «Не надо с этими козлами разговаривать».

— Семак извинился, сделал это публично (в Instagram), — сказал Егоров. — Мы с ним созвонились. Он попросил передать извинения Матюнину. Хочу сказать Семаку спасибо — человек осознал свою ошибку. Такой поступок нас полностью устраивает.

Дзюба разнес судей после матча «Зенит» — «Ахмат» // Семак попросил прощения за эмоции после матча с «Ахматом»