Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров в программе «После футбола с Георгием Черданцевым» на телеканале «Матч ТВ» ответил на реплику форварда питерцев Артема Дзюбы о работе арбитра Алексея Матюнина в матче 6-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ахмат» (0:0).

— Мне об этом рассказал младший сын. Сказал, что Дзюба не только меня знает, но и читает, а потому я могу попросить его подписаться на сына в Инстаграм, — сказал Егоров. — Если серьезно, эмоции после игры вылились в такую реплику. Артем — эмоциональный человек. Хотел бы призвать к тому, что надо уважительно относиться друг к другу.

Делали анализ судейства. На сборах просили арбитров давать командам больше бороться. Некоторые, возможно, снизили к себе требования. На работе надо работать. В перерыв на игры сборной, в Новогорске, обсудим все моменты.

Дзюба разнес судей после матча «Зенит» — «Ахмат»