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Егоров отказался комментировать решение КДК по Гончаренко

15:56
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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров отказался комментировать «СЭ» решение КДК по главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко. Комитет дисквалифицировал специалиста на 2 матча (1 — условно).

— Все вопросы в РФС, — ответил Егоров на просьбу прокомментировать решение.

В перерыве матча 16-го тура «Сочи» — ЦСКА (2:3) Гончаренко в экспрессивной манере с употреблением нецензурной лексики предъявлял претензии главному арбитру встречи Станиславу Васильеву?. Разговор главного тренера армейцев с судьей попал в эфир канала «Матч Премьер», транслировавшего игру. (Дмитрий Зимин)

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