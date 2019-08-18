Егоров объяснил, почему ВАР не используется на всех матчах РПЛ
18 августа 2019, 22:35
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров в программе «После футбола с Георгием Черданцевым» на телеканале «Матч ТВ» рассказал о процессе внедрения ВАР на матчи РПЛ.
46-летний Егоров отметил, что арбитры чемпионата России проходят обучение для получения лицензии по работе с ВАР.
— ВАР? Мы идем с ВАР шаг за шагом, — сказал Егоров. — Сейчас есть шесть лицензированных арбитров, которые могут работать с ВАР в РПЛ. Они могут обслуживать любой матч. Что мешает ускорить процесс лицензирования? Они должны пройти обучение. Мы уже в процессе учебы.
Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, расписание матчей чемпионата-2019/2020
Опрос
проголосовало: 14391Все опросы
ВАР в РПЛ: вы за или против?
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи