Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров в программе «После футбола с Георгием Черданцевым» на телеканале «Матч ТВ» объяснил, почему арбитр Сергей Карасев получил назначение на матч 6-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА. Игра пройдет 19 августа на стадионе «Открытие Арена».

Отметим, что изначально на встрече «Спартак» — ЦСКА должен был работать Алексей Еськов, но арбитр получил травму, в связи с чем РФС назначил Карасева на этот матч.

— Никакого заговора нет, — сказал Егоров. — К сожалению, жизненная ситуация. Арбитр Еськов получил травму икроножной мышцы. Единственным кандидатом на эту игру стал Сергей Карасев. Я уверен в его профессионализме. Уверен, что после игры к нам не будет вопросов.

Карасев обслужит дерби «Спартак» — ЦСКА вместо Еськова