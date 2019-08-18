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Егоров — о назначении Карасева на «Спартак» — ЦСКА: «Уверен, что после игры к нам не будет вопросов»

18 августа 2019, 23:03
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Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров в программе «После футбола с Георгием Черданцевым» на телеканале «Матч ТВ» объяснил, почему арбитр Сергей Карасев получил назначение на матч 6-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА. Игра пройдет 19 августа на стадионе «Открытие Арена».

Отметим, что изначально на встрече «Спартак» — ЦСКА должен был работать Алексей Еськов, но арбитр получил травму, в связи с чем РФС назначил Карасева на этот матч.

— Никакого заговора нет, — сказал Егоров. — К сожалению, жизненная ситуация. Арбитр Еськов получил травму икроножной мышцы. Единственным кандидатом на эту игру стал Сергей Карасев. Я уверен в его профессионализме. Уверен, что после игры к нам не будет вопросов.

Спартак — ЦСКА

Карасев обслужит дерби «Спартак» — ЦСКА вместо Еськова

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




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