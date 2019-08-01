Егор Титов: "За 16 лет в "Спартаке" уже сменилось 15 тренеров. Нет стабильности. Это пугает"

Легенда "Спартака" Егор Титов в интервью "СЭ" отметил, что красно-белым не хватает стабильности на посту главного тренера.

– Вы понимаете, в какой футбол играет "Спартак" Кононова? Разделяете мнение болельщиков и ряда специалистов, что главного тренера надо увольнять?

– Здесь надо отталкиваться от того, что команда обновилась процентов на 50. Нужно дать тренеру время, создать спокойную, рабочую атмосферу. Хотя пресса и болельщики будут, конечно, и дальше раздувать. Но это "Спартак".

Где-то прочитал, что за 16 лет в "Спартаке" уже сменилось 15 тренеров. Получается, каждый год – новый наставник. Нет стабильности. Это пугает. Да и в руководстве люди меняются. Родионов, Измайлов...

Я сразу хочу привести в пример ЦСКА​, "Краснодар". Там видна выдержка в принятии решении. (Виталий Айрапетов)

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