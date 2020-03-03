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Егор Титов: «Я далек от «Спартака», сегодня это один из самых закрытых клубов»

01:31
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Экс-полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мнением о стартовом этапе карьеры Доменико Тедеско. Он возглавил красно-белых в октябре 2019 года.

— Сейчас я далек от «Спартака», — цитируют Титова «Известия». — Анализ можно сделать, если ты находишься внутри коллектива. Увы, информации ноль. Поэтому я даже не знаю, что сказать. «Спартак» сегодня один из самых закрытых клубов. Если это так, плохо, конечно. Хотелось бы получать больше информации.

— «Спартак» зимой пополнил состав только Александром Соболевым. Этого достаточно?

— Не знаю, время покажет. Уже в ближайших матчах это и станет понятно.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/982235/sevastian-terletckii/kokorinu-obiazany-byli-dat-shans-v-pitere

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