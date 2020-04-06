Егор Титов: «В ходе карантина может повыситься рождаемость»

Экс-капитан и тренер «Спартака» Егор Титов рассказал в интервью «СЭ», как переносит самоизоляцию.

— Может быть, в ходе карантина возрастет рождаемость. Мы же бьемся за демографию. В России случился провал в 90-е, теперь хороший шанс повысить показатели. А у меня нет проблем во взаимоотношениях с семьей, комнат много — можно при желании побыть наедине. Так что собираемся, расходимся, вместе смотрим сериалы, развлекаемся. В таких ситуациях и познается, насколько семья для тебя важна. Я себя чувствую комфортно. (Вячеслав Короткин)

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 1 289 380 человек, умерших — 70 590, выздоровевших — 270 372.

По данным Роспотребнадзора на 6 апреля, в России зарегистрированы 6 343 случая коронавируса, 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек.

Егор Титов: «Федун делает для «Спартака» очень много. Аплодирую футболистам, согласившимся на снижение зарплат»