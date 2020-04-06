Экс-капитан и тренер «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» высказал свою точку зрения на причины последних неудач чемпиона мира-2014 Андре Шюррле.

— У меня есть достоверная информация, что у человека хронически больные спина и колено, — заметил Титов. — Его ведь вначале хотели покупать, но потом решили взять в аренду с правом выкупа. (Вячеслав Короткин)

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