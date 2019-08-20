Егор Титов: «Бакаев? А вы хотели сделать из него Марадону»

Легенда «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» после дерби с ЦСКА (2:1) в шестом туре РПЛ поделился мнением об игре полузащитника Зелимхана Бакаева. Он принял участие в первой голевой атаке красно-белых.

— Помните, я отказался тогда говорить о нем? А вы хотели сделать из него Марадону... Но второй матч подряд Бакаев выглядит уже не так ярко, как прежде. Нет, я не утверждаю, что он проваливает игры. Мне кажется, он и сам еще не знает своего максимума. Давайте подождем. Пусть он наберется опыта, набьет себе шишек. Пока ему еще не хватает стабильности.

Егор Титов: «Если бы не дубль Жиго, лучшим игроком назвал бы Акинфеева»