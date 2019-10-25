Егор Сорокин: «В матче с «Уралом» игру контролировали мы»

Защитник «Рубина» Егор Сорокин подвел итоги матча 14-го тура чемпионата России с «Уралом» (0:0).

— Результат по игре?

— У нас было больше моментов наверное, чем у «Урала», и если не забили, то наверное по игре. Хотелось бы выиграть, и должны наверное некоторые моменты наши нападающие забивать. У нас была неудачная серия, затем победа над «Тамбовом», со «Спартаком» неплохой результат показали, и сейчас, я думаю, мы на правильном пути, движемся вперед, в положительном русле все у нас проходит. Мы контролировали игру, единственное, повторюсь, не хватило голов, чтобы три очка было у нас.

— Вина этому голкиперы? Они главные герои матча?

— Ну да, можно выделить голкиперов и нашей команды, и голкипера «Урала». Юрий Дюпин хорошо нас спас, и голкипер «Урала» вытаскивал нужные мячи.

— Рады вас снова видеть на поле. С какими эмоциями, а главное, физически как чувствуете себя? На сколько готовы?

— Отыграл 90 минут, готов играть, очень рад, что появился на поле, спасибо тренерскому штабу, что доверяют мне место в стартовом составе, и я прикладываю усилия, стараюсь оправдывать их доверие ко мне. Я рад, что играю, и получаю положительные эмоции.