Египетский футболист рассказал, как сорвался его переход в «Рубин»

Нападающий «Аль-Ахли» Амр Гамаль рассказал, что в 2017 году мог оказаться в «Рубине». Но тогда трансфер сорвался не по вине футболиста, который в тот момент выступал на правах аренды за «Бидвест».

-Я был лучшим бомбардиром команды и привел ее к победе в Кубке, — цитирует египтянина Kingfut со ссылкой на на OnTime Sport 2 TV. — Но тренер оскорблял и унижал меня, даже применял физическое воздействие. Я лишь защищал себя.

Он был высокомерным расистом, даже его заявления носили провокационный хаарктер. Мне не давали играть, несмотря на то, что я был лучшим бомбардиром команды. Тренер сказал: «Я не дам тебе вернуться в «Аль-Ахли», и ты не сыграешь на чемпионате мира».

В то время я получил предложение от «Рубина» из Казани. Я подумал, что для меня это будет отличная возможность и шанс сыграть на чемпионате мира в России. «Аль-Ахли» был готов к трансферу, но «Бидвест» отказался меня отпускать, а затем трансферное окно просто закрылось. Вот почему мне пришлось играть в Финляндии.

Я имел право выступить на чемпионате мира, потому что принял участие во всех отборочных матчах. У меня был забронирован билет, и я был в составе. А потом в один день я проснулся и узнал, что не попал в заявку. После этого я плакал неделю. Я уважаю Эктора Купера, но не мог понять его решения.