Эджуке о дебютном голе в ворота «Спартака»: «Для меня это честь»
Нападающий ЦСКА Чиди Эджуке поделился эмоциями от дебютного гола в составе красно-синих.
— Как дерби смотрелось с поля и около него? Насколько все это эмоционально?
— Был очень взволнован, ждал этого матча. Знал, что он значит, понимал его важность и чувствовал накал страстей. Начал на скамейке, смотрел со стороны, наблюдал. Был вдохновлен тем, что смогу выйти, в итоге еще и забил свой первый гол за ЦСКА в таком такой большой игре. Для меня это честь.
— Дебют мечты?
— Это то, к чему стремится любой футболист. Получить возможность сыграть — уже большое достижение. Видел радость болельщиков и партнеров, эмоции захлестывали. Надеюсь, таких моментов будет в этом сезоне еще очень много. (Севастиан Терлецкий)
Эджуке. Он не мог купить бутсы и играл босиком. А в дерби добил «Спартак»