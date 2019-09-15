Эдуардо Докампо: «Времени на камбэк уже не было»
15 сентября 2019, 16:40
Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо подвел итоги матча 9-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (1:2).
— Мы начали игру хорошо, у нас преимущество владения мячом, но воплотить преимущество в гол не смогли, — цитирует тренера официальный сайт казанцев. — Второй тайм уже они начли активнее, вследствие этого они забили гол. Хорошо, что мы отыгрались очень быстро. Но в конце мы пропустили с пенальти, 1:2, и времени на камбэк уже не было.
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https://www.rubin-kazan.ru/posts/eduardo-dokampo-vremeni-na-kambek-posle-penalti-uzhe-ne-bylo
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