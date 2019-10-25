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Эдуардо Докампо: «Почему мы мало забиваем? Надо бить по воротам и забивать»

25 октября 2019, 19:23
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Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо рассказал, почему его команда мало забивает.

— Мы очень хорошо подготовились к «Уралу» и готовы побеждать, — заявил Докампо в эфире «Матч Премьер». — Сегодня в основе появится молодой Поярков. Он очень хорошо тренируется и полностью заслужил свой шанс. У нас стабильная игра, иногда выигрываем, иногда нет. Пока мы мало забиваем, причина этого в том, что надо бить по воротам и забивать. Хвича нормально себя чувствует, он готов играть.

Рубин — Урал

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