Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо прокомментировал результат матча 14-го тура чемпионата России против «Урала» (0:0).

— Одно очко — не так плохо, — рассказал Докампо в интервью «Матч Премьер». — После первого тайма, где мы владели преимуществом и имели несколько моментов, во второй половине просели. Позволили создать много моментов у наших ворот. Наверное, это вопрос психологии. Нам не удается забить и иногда больше хочется сохранить ничью и надежнее сыграть в обороне.

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