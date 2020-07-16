Эдуард Безуглов: «В «Сочи» поступили очень грамотно»

Член оперштаба РПЛ Эдуард Безуглов прокомментировал ситуацию со вспышкой коронавируса в «Сочи». Из-за этого был отменен матч 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Тамбова».

— Оперштаб от клуба получил всю информацию, — сказал Безуглов в эфире «Матч Премьер». — Тесты были сданы за два дня до матча. Но результаты не были оформлены. И команда приняла решение вылететь в Нижний Новгород. Ведь в «Сочи» тесты сдают чаще, чем раз в пять дней. И уже там было получена информация, что у четырех футболистов и четырех членов команды есть подозрения на коронавирус.

Команда летела, строго соблюдая все правила. Ситуация была под контролем. Сейчас команда находится в Сочи, в изоляторе. Завтра будут сданы повторные тесты.

Команда поступила очень грамотно. Это позволило вернуться в Сочи.