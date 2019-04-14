"Едем на юг, дома пройден Кавказ, дух чемпиона в каждом из нас". Баннер болельщиков "Зенита"

После крупной победы над "Анжи" (5:0) в 23 туре РПЛ фанатский вираж "Зенита" развернул баннер с текстом: "Едем на юг, дома пройден Кавказ, дух чемпиона в каждом из нас". (Егор Бычков)
"Едем на юг, дома пройден Кавказ. Дух чемпиона – в каждом из нас!" #ЗенитАнжи pic.twitter.com/UJ645f5woG– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 14 апреля 2019 г.
"Зенит" набрал 48 очков и укрепил свое лидерство в турнирной таблице.
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