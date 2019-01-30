16:19 30 января | Футбол — РПЛ

Дзюба, Жирков и Тарасов поддержали Кокорина

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Игроки "Зенита"  Артем Дзюба и Юрий Жирков, а также полузащитник "Локомотива"  Дмитрий Тарасов в своих Инстаграмах опубликовали фотографии в поддержку форварда петербургского клуба Александра Кокорина. Публикации сопровождаются хештегами "свободу Кокорину" и "Саша, мы с тобой".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) 30 Янв 2019 в 5:12 PST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#Repost @innazhirkova with @make_repost ・・・ Саша, @kokorin9 🙌Мы тебя очень ждём дома ! Я знаю ,как тяжело твоим близким без тебя . Знай ,что мы с тобой ! Все мы понимаем виновность ребят и никто не оправдывает их поведение ! Но ребята уже с полна получили ! 8 февраля состоится суд и я очень надеюсь ,что ребята смогут вернуться к своим детям и женам 👪которым без них очень не легко . #свободукокорину

Публикация от Юрий Жирков (@yuryzhirkov) 30 Янв 2019 в 4:12 PST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#свободакокоринумамаеву

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) 30 Янв 2019 в 5:04 PST

Напомним, Кокорин вместе с хавбеком "Краснодара"  Павлом Мамаевым были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". Арест был продлен до 8 февраля.

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