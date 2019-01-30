Дзюба, Жирков и Тарасов поддержали Кокорина

Игроки "Зенита" Артем Дзюба и Юрий Жирков, а также полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов в своих Инстаграмах опубликовали фотографии в поддержку форварда петербургского клуба Александра Кокорина. Публикации сопровождаются хештегами "свободу Кокорину" и "Саша, мы с тобой".

Напомним, Кокорин вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". Арест был продлен до 8 февраля.

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