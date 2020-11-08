Дзюба лишен капитанской повязки в «Зените», но сыграет с «Краснодаром»
8 ноября 2020, 17:20
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба выйдет в стартовом составе команды на матч 14-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара». Однако он лишен капитанской повязки.
Новым капитаном команды из Санкт-Петербурга стал защитник Деян Ловрен.
Ранее в сети появилось видео интимного содержания, на котором записан сам футболист.
После этого главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил о выводе Дзюбы из состава национальной команды на ноябрьские матчи. По словам Черчесова, решение было принято с целью оградить сборную и самого футболиста от излишнего негатива и напряжения.
Ожидается, что «Зенит» сделает заявление по ситуации с Дзюбой после встречи с «Краснодаром» (начало в 19.00 мск).
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020
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