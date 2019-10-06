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Дзюба во время матча «Урал» — «Зенит» научил судью уворачиваться от мяча

6 октября 2019, 12:34
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в матче 12-го тура чемпионата России против «Урала» показал судье Николаю Волошину, как надо обращаться с мячом.

Рефери в середине первого тайма случайно прервал атаку питерцев после попадания в него мяча. Это вызвало недовольство форварда сборной России, и он решил объянить ему, как надо было сделать в данной ситуации.

Урал — Зенит

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