Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в матче 12-го тура чемпионата России против «Урала» показал судье Николаю Волошину, как надо обращаться с мячом.

Рефери в середине первого тайма случайно прервал атаку питерцев после попадания в него мяча. Это вызвало недовольство форварда сборной России, и он решил объянить ему, как надо было сделать в данной ситуации.