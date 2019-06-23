Дзюба-вандерфульный вернулся в "Зенит" и уже творит. Видео

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба выложил в своем Инстаграме видео, на котором вратарь Андрей Лунев рассказал о своих спорах с форвардом.

Ранее сам Дзюба назвал Лунева мазохистом, который, по словам нападающего, проигрывает ему все споры. ​

– Всем привет. Меня зовут Андрей Лунев. И я кинул вызов великому и ужасному Артеме Дзюбе. И проиграл ему во всем.

Теперь я говорю вам всем, что он нереально крут, очень хорош и просто молодец. Не советую вам неподготовленным кидать ему вызов, потому что он надерет вас.

И хочу заметить, что Артемушка – вандерфульный, – сказал Лунев.

– Дело говорит, – подписал это видео Дзюба.

– По поводу Андрея я могу сказать, что он наконец-таки признал все. Это не было принудительно. Андрей захотел и поделился с вами. Теперь вы будете знать и иметь в виду. К Андрею прислушивайтесь, он вам ерунды не посоветует, – сказал сам Дзюба.

Дзюба назвал Лунева отмороженным мазохистом, который проигрывает все споры