"Дзюба такой же, как и на фотках, только похудел". Нападающий исполнил мечту тяжелобольного болельщика

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба перед выездным матчем 5-го утра с "Динамо" исполнил мечту своего персонального тяжелобольного болельщика.

"Зенит" пригласил семью 22-летнего Кирилла Шукшина, больного прогрессирующим генетическим заболеванием, на матч с московской командной, cообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба в Twitter.

- Спасибо тебе большое, что приехал, - сказал Дзюба болельщику. - Мне со всего Instagram столько людей о тебе писали! Спасибо тебе, что переживаешь и болеешь за нас, это очень приятно. Это дорогого стоит, спасибо тебе!

- Дзюба такой же, как и на фотках, - поделился впечатлениями от встречи болельщик Кирилл. - Только похудел немного.