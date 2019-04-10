Дзюба сыграл в покер с друзьями детства на тематической вечеринке. Фото

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в своем Инстаграме поделился новой фотографией. На ней форвард запечатлен в компании друзей детства во время игры в покер на тематической вечеринке.

- Было очень прикольно и здорово повидаться со всеми, очень весело и круто провели время! Всем огромное спасибо, и до новых встреч и приключений! - написал Дзюба.

В текущем сезоне Дзюба провел 34 матча за "Зенит", забил 11 голов и отдал 6 результативных передач. Сине-бело-голубые занимают 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 45 очков после 22 туров.

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