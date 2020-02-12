РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Дзюба сравнил Слуцкого с Ведьмаком

12 февраля 2020, 19:34
Пузатый ведьмак. Фото instagram.com/artem.dzyuba/
Пузатый ведьмак. Фото instagram.com/artem.dzyuba/
Теги:

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба продолжает юмористический баттл в Instagram с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.

На этот раз футболист сравнил специалиста с Ведьмаком из одноименного сериала и компьютерной игры. Однако герой на картинке изображен с большим животом и пончиком.

— Если бы Леонид Слуцкий стал Ведьмаком, — подписана картинка.

Ранее Дзюба и Слуцкий уже несколько раз обменялись колкостями.

«Как Моуринью обрабатывает Дзюбу на предмет перехода в «Тоттенхэм». Слуцкий все показал

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
21
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир