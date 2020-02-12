Дзюба сравнил Слуцкого с Ведьмаком
12 февраля 2020, 19:34
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба продолжает юмористический баттл в Instagram с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.
На этот раз футболист сравнил специалиста с Ведьмаком из одноименного сериала и компьютерной игры. Однако герой на картинке изображен с большим животом и пончиком.
— Если бы Леонид Слуцкий стал Ведьмаком, — подписана картинка.
Ранее Дзюба и Слуцкий уже несколько раз обменялись колкостями.
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