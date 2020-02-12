Дзюба сравнил Слуцкого с героем шоу «Форт Боярд»
12 февраля 2020, 17:13
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба продолжает юмористический баттл в Instagram с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.
На этот раз футболист сравнил специалиста с одним из героев шоу «Форт Боярд», которого пытаются столкнуть с места Паспарту, Пастам и Пасмюрай.
— Игроки «Витесса», — подписан снимок.
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