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Дзюба сравнил Слуцкого с героем шоу «Форт Боярд»

12 февраля 2020, 17:13
Герои фрацузского шоу "Форт Боярд".
Герои фрацузского шоу "Форт Боярд".
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба продолжает юмористический баттл в Instagram с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.

На этот раз футболист сравнил специалиста с одним из героев шоу «Форт Боярд», которого пытаются столкнуть с места Паспарту, Пастам и Пасмюрай.

— Игроки «Витесса», — подписан снимок.

«Как Моуринью обрабатывает Дзюбу на предмет перехода в «Тоттенхэм». Слуцкий все показал

Игроки Витесса ??

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

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