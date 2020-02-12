Дзюба сравнил Слуцкого с героем шоу «Форт Боярд»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба продолжает юмористический баттл в Instagram с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.

На этот раз футболист сравнил специалиста с одним из героев шоу «Форт Боярд», которого пытаются столкнуть с места Паспарту, Пастам и Пасмюрай.

— Игроки «Витесса», — подписан снимок.

«Как Моуринью обрабатывает Дзюбу на предмет перехода в «Тоттенхэм». Слуцкий все показал